Palmeiras e Lusa é destaque na Copa FPF Palmeiras e Portuguesa fazem o clássico paulistano na manhã deste domingo, às 11 horas, no Palestra Itália, no encerramento da 12.ª rodada da Copa FPF. Os dois, porém, não vão muito bem no grup 2 da competição. O time da casa está na sexta colocação, com nove pontos, enquanto a Lusa ocupa o quinto lugar, com 11. Além do clássico, acontecem outras cinco partidas neste domingo. Uma delas é importante porque envolve dois clubes que estão na briga direta pela liderança do grupo 3. O Ituano, terceiro colocado com 16 pontos, recebe o líder Corinthians, que tem 18 e corre atrás da reabilitação depois de ter sua invencibilidade quebrada pelo Independente, em pleno Parque São Jorge, no último final de semana. Pelo Grupo 1, a Matonense recebe o Botafogo em Jaboticabal e a Ferroviária luta para se isolar na liderança, ao jogar contra o XV de Piracicaba em Araraquara, no único confronto que será realizado à tarde. No Grupo 2, o Rio Preto defende a liderança em casa, contra o Taquaritinga, e o Mirassol jogará diante de sua torcida enfrentando o Marília. Confira os jogos deste domingo pela 12.ª rodada: 10 horas - Matonense x Botafogo e Mirassol x Marília. 11 horas - Rio Preto x Taquaritinga, Ituano x Corinthians e Palmeiras x Portuguesa. 15 horas - Ferroviária x XV de Piracicaba.