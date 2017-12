Palmeiras e mais 13 clubes se classificam à 2ª fase da Copa São Paulo

Mais 14 clubes se classificaram à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado. Destaque para o Palmeiras, que sofreu para garantir a liderança de seu grupo. Os garotos palmeirenses arrancaram um empate por 1 a 1 contra a Ferroviária, em Araraquara (SP).

O resultado manteve o Palmeiras na liderança do Grupo 7, com sete pontos. Agora enfrenta o Sport, que foi segundo no Grupo 8 com três pontos, após bater o Comercial-SP por 1 a 0, em Cravinhos (SP). Já a Ferroviária, vice do Grupo 7 com cinco pontos, encara o Batatais-SP, líder do Grupo 8 com nove pontos.

O time da casa saiu na frente com Rodolfo, aos 18 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras empatou com Léo Santos, aos 12 da segunda etapa. Como o resultado era bom para os dois times, eles diminuíram o ritmo e pouco se arriscaram ao ataque.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Ponte Preta aplicou a maior goleada do torneio, até agora, ao atropelar o Alagoinhas-BA por 7 a 0, em Marília (SP). O time de Campinas (SP) garantiu vaga no Grupo 5, com sete pontos. Outro paulista que avançou com goleada foi o Botafogo, que bateu o Rio Branco-SP por 4 a 0, em Limeira (SP), e chegou a sete pontos no Grupo 10. O resultado garantiu a vaga ao Independente-SP, mesmo antes deste entrar em campo.

Paulista e Ituano também garantiram os lugares na segunda fase. O time de Jundiaí (SP) superou o Joinville por 1 a 0, em casa, e terminou como líder do Grupo 11, com nove pontos. Agora, pega o Atlético Goianiense. O Ituano ganhou do Santa Cruz por 1 a 0, em Itu (SP), e virou líder do Grupo 16 , com sete pontos. Enfrenta o Atlético Paranaense. Os pernambucanos ficaram em segundo, com quatro, e pegam o Primavera-SP.

Também garantiram vaga neste sábado: Náutico, Sergipe-SE, Vitória, Chapecoense e Atlético Paranaense. Estes clubes juntam-se a Grêmio, Mirassol-SP, Votupoanguense-SP, Botafogo, Atlético Mineiro, Novorizontino-SP, Batatais, Atlético Goianiense, Nova Iguaçu-RJ, Primavera, Coritiba, São Paulo, Capivariano-SP, São Carlos-SP, Corinthians, Taubaté-SP, Ceará, Internacional, Bragantino, Flamengo, São Caetano, Juventus e Água Santa-SP.

Confira os resultados deste sábado na Copa São Paulo:

Brasília-DF 0 x 2 Auto Esporte-PB

Novoperário-MS 1 x 4 São Raimundo-RR

Votuporanguense-SP 1 x 3 Grêmio-RS

Novorizontino-SP 1 x 1 Atlético-MG

Vitória da Conquista-BA 1 x 5 Red Bull Brasil-SP

XV de Piracicaba-SP 1 x 2 Guarani-SP

Vila Nova-GO 0 x 2 Mirassol-SP

CRB-AL 2 x 4 União-MT

Atlético-GO 2 x 1 ABC-RN

Batatais-SP 3 x 1 Rio Claro-SP

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Rio Preto-SP 1 x 2 Botafogo-RJ

Paranoá-DF 0 x 4 Villa Nova-MG

Tanabi-SP 2 x 4 Náutico-PE

Comercial-SP 0 x 1 Sport-PE

Paulista-SP 1 x 0 Joinville-SC

Atibaia-SP 1 x 2 Vitória-BA

Desportivo Brasil-SP 1 x 1 Chapecoense-SC

Primavera-SP 2 x 2 Atlético-PR

Ituano-SP 1 x 0 Santa Cruz-PE

Alecrim-RN 1 x 2 Sergipe-SE

Ponte Preta-SP 7 x 0 Alagoinhas-BA

Ferroviária-SP 1 x 1 Palmeiras-SP

Rio Branco-SP 0 x 4 Botafogo-SP

Genus-RO 2 x 4 União Barbarense-SP