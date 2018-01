Palmeiras e o trauma do Pq Antártica Nos bons tempos, jogar no Palestra Itália era um desafio tão difícil quanto enfrentar qualquer dos grandes times de São Paulo. Adversário que jogava ali se dava por satisfeito se a derrota não fosse por goleada. Hoje, a história é outra. Jogar no Palestra virou drama para os jogadores do Palmeiras ? especialmente contra equipe pequenas, que jogam fechada, explorando o desespero dos donos da casa. Tipo Ituano hoje. Leia mais no Jornal da Tarde