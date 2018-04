Palmeiras e Ponte ficam no 0 a 0 Para os que defendem a marcação como o principal fundamento do futebol, o empate por 0 a 0 entre Ponte Preta e Palmeiras, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, foi um verdadeiro espetáculo. Mas para quem esperava gols, lances de emoção e habilidade, o que se viu foi um dos jogos mais fracos e faltosos do Campeonato Brasileiro. O resultado só foi bom para o time da casa, que subiu do 6º para o 5º lugar, com 46. O Palmeiras segue em 4º, com 48. A equipe de Estevam Soares tomou a iniciativa do jogo, especialmente com os laterais, que subiram de produção em relação à derrota para o Corinthians, mas tiveram dificuldade em passar pela forte marcação do adversário ? que exagerou no combate e fez faltas violentas. Aos 16 minutos, Osmar recebeu bom lançamento de Elson, mas, sem ângulo, bateu em cima do goleiro. Por se limitar à marcação, a Ponte Preta criou suas melhores chances em bolas paradas. Aos 23, no levantamento de Bill pela esquerda, Weldon subiu mais que a defesa, mas cabeceou por cima. Dois minutos depois, Baiano arriscou de fora da área e a bola passou com perigo, à esquerda do goleiro. A um minuto do intervalo, a Ponte ameaçou: Lúcio falhou, André Cunha recebeu na área e bateu cruzado, mas Correia afastou pela linha de fundo. O time de Estevam Soares voltou com melhor toque de bola, mais disposto, e tomou conta do segundo tempo. Magrão fez boa jogada na linha de fundo pela esquerda. No cruzamento, Baiano pegou de primeira e quase abriu o placar. Com a entrada ? talvez tardia ? de Pedrinho, Diego Souza e Renaldo, além da expulsão do zagueiro Luís Carlos, da Ponte Preta, os visitantes se arriscaram de vez ao ataque e pressionaram. Thiago Gentil foi lançado, bateu cruzado e a bola saiu por pouco. No último minuto, Pedrinho teve a chance, no toque de Thiago Gentil, mas Lauro evitou o gol. Entre tantas faltas, cartões ? nove amarelos e um vermelho ? e passes errados, a única certeza é que só com um futebol mais ofensivo as duas equipes poderão pensar num futuro promissor no campeonato. O volante Magrão foi absolvido pelo STJD, nesta quarta-feira, pela expulsão contra o Fluminense e poderá jogar diante do Cruzeiro, terça-feira, no Palestra Itália. O desfalque será o volante Correia, que levou o terceiro cartão amarelo.