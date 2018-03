Palmeiras e Portuguesa empatam clássico no Pacaembu

No clássico paulista, o Palmeiras empatou neste domingo com a Portuguesa por 1 a 1, no Estádio do Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o alviverde foi para quatro pontos, enquanto os lusitanos amargam as últimas posições, com dois. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Bate-Pronto: Palmeiras precisa tirar o salto alto Ouça os gols do empate pela Eldorado/ESPN Luxemburgo: 'Viramos muito a bunda para um lado e outro' Palmeiras e Portuguesa voltaram a se enfrentar pela primeira divisão do Brasileirão depois de seis anos. Este foi o sétimo empate na história dos confrontos no Nacional. Em 25 jogos, o alviverde possui dez vitórias, contra oito da Lusa. O técnico Vanderlei Luxemburgo mandou para campo o mesmo time que venceu o Internacional por 2 a 1. O atacante Kléber e o zagueiro Gustavo ficaram no banco. O meia Diego Souza, suspenso, não pôde atuar. Já a Lusa, com vários desfalques, adotou um esquema mais defensivo, com três zagueiros. O Palmeiras, que jogou com a camisa verde-limão, começou melhor. Logo aos 12 minutos, o atacante Alex Mineiro, artilheiro do time na temporada, quase abriu o placar. Ele aproveitou cruzamento da direita e tocou à esquerda do gol de Gottardi - o goleiro André Luiz está machucado. A Portuguesa fez o que pôde para conter o Palmeiras, mas acabou levando o gol aos 21 minutos. Após passe de Leandro, Valdivia fez bela jogada e enfiou para David. O zagueiro bateu cruzado e acertou o canto de Gottardi - na comemoração, ele abraçou Gustavo, de quem ganhou a vaga de titular. Aos 33 minutos, o Palmeiras teve a chance de ampliar. Denílson foi derrubado dentro da área por Bruno Rodrigo e o árbitro Salvio Spinola Fagundes marcou pênalti. Alex Mineiro cobrou no canto direito e acertou a trave de Gottardi. Ao final do primeiro tempo, os jogadores da Lusa deixaram o campo irritados com a arbitragem. Além de afirmar que o pênalti sobre Denílson não havia acontecido, os lusitanos disseram que Salvio deixou de marcar dois pênaltis para a equipe, em Edno e Diogo. DIOGO BRILHA A Portuguesa equilibrou a partida no começo do segundo tempo e contou com a estrela do atacante Diogo. Portuguesa 1 Gottardi; Halisson, Bruno Rodrigo e Marco Aurélio (Ralph); Wilton Goiano; Claudecir, Dias , Preto (Sidnei) e Edno; Diogo e Christian (Rogério ) Técnico: Vágner Benazzi Palmeiras 1 Marcos; Elder Granja (Fabinho Capixaba), David, Henrique e Leandro; Pierre , Martinez (Kléber), Léo Lima e Valdivia ; Denilson e Alex Mineiro (Lenny) Técnico: Vanderlei Luxemburgo Gols: David, aos 21 minutos do primeiro tempo; Diogo, aos 14 minutos do segundo tempo Árbitro: Salvio Spinola Fagundes Filho (Fifa-SP) Renda: R$ 163.630,00 Público: 6.428 torcedores Estádio: Pacaembu, em São PauloO jogador criou as principais jogadas do time e desestruturou a marcação dos três volantes do alviverde: Pierre, Martinez e Léo Lima. Claudecir, que já passou pelo Palmeiras, enfiou bola para Diogo. O atacante da Lusa chutou no canto esquerdo de Marcos e deixou o marcador empatado aos 14 minutos do segundo tempo. Foi o terceiro gol de Diogo na Série A, ele que é um dos artilheiros da competição. Depois do gol, a Portuguesa recuou e deixou uma verdadeira avenida para o Palmeiras. Luxemburgo tirou Martinez e colocou Kléber, deixando o time ainda mais ofensivo. Os palmeirenses não tiveram problemas para criar as jogadas, mas pecaram nas finalizações devido ao preciosismo. Luxemburgo ainda tentou uma última cartada ao colocar Lenny na vaga de Alex Mineiro. Nem assim o time conseguiu colocar a bola para o fundo das redes. O empate teve gosto amargo para o Palmeiras, que volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, contra o Atlético-PR, no Palestra. Já a Lusa joga contra o Atlético Mineiro, no mesmo dia, em Belo Horizonte.