Palmeiras é recebido com festa em São Paulo A equipe do Palmeiras foi recebida com festa em São Paulo, na manhã deste domingo, na volta de Garanhuns, onde conquistou na noite de sábado o título da Série B do Brasileiro e o conseqüente acesso à primeira divisão. Cerca de 150 torcedores da organizada Mancha Alviverde estiveram no aeroporto e, depois de uma caravana pela cidade, levaram todo o elenco para comemorar na quadra da torcida, na Barra Funda. O avião com a delegação do Palmeiras aterrissou às 9h40 no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Os torcedores que estavam no local chegaram a invadir a área de desembarque para recepcionar a equipe. Depois, no caminho para a sede da torcida organizada, a festa palmeirense chegou a paralisar a via expressa da Marginal Tietê. Alguns jogadores chegaram a subir no teto do ônibus em movimento. Enquanto os jogadores faziam festa ainda dentro do estádio Gigante do Agreste, em Garanhuns, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Sport, os torcedores palmeirenses começaram as comemorações em São Paulo, principalmente na avenida Paulista. E a festa palmeirense deve acabar só no próximo sábado, quando a equipe enfrenta o Botafogo, no Palestra Itália, no último jogo da Série B - como os dois já estão classificados e o Palmeiras garantiu o título, o confronto promete ser uma grande celebração. ?Minha equipe vai jogar sério contra o Botafogo para encerrar nossa campanha com vitória?, avisou o técnico Jair Picerni, querendo retribuir todo o carinho e apoio que o Palmeiras recebeu da torcida durante todo período que passou na segunda divisão do Campeonato Brasileiro: 1 ano e 5 dias. ? Download dos posters dos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro 2003