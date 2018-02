Palmeiras e S. Paulo querem Luís Fabiano Bem antes do que muitos torcedores imaginavam, Luís Fabiano pode estar voltando ao Brasil. Pouco aproveitado no Porto, o atacante estuda o retorno apenas oito meses após sua transferência. São Paulo ou Palmeiras deve ser o destino mais provável. "O Luís Fabiano tem me telefonado com freqüência, dizendo estar descontente e querendo voltar", revela Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol do São Paulo, adiantando que o goleador pede contrato de empréstimo de um ano. Enquanto o dirigente estuda fórmula de recontratar o goleador, serve de conselheiro. "Pedi a ele para ter juízo. Claro que lá não tem churrasco, cerveja de segunda-feira e mulatas. Mas ele tem de ser profissional." O maior empecilho está no dinheiro investido pelos portugueses e a multa contratual. "Pedi ao Figger (Juan, empresário) para conversar com o Porto, ver como se comportam. Vamos examinar com carinho." Sabendo da situação, a diretoria do Palmeiras também passou a sonhar com o atacante, que reforçaria justamente o setor mais deficiente da equipe. "Ele é uma das opções, mas ainda estamos estudando se o negócio é viável", diz o diretor de Futebol Profissional, Salvador Hugo Palaia. Por enquanto, o procurador do jogador, José Fuentes, diz que não há proposta concreta. "Meu desejo é que ele dê a volta por cima e fique na Europa. E quem domina a situação é o Porto, que acredita no jogador e quer continuar com ele na próxima temporada."