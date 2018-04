Palmeiras e Santo André classificados Mais dois clubes paulistas garantiram vagas na segunda fase da 33ª Copa São Paulo de Juniores: Palmeiras e Santo André. Eles abriram, neste sábado à tarde, a terceira rodada da primeira fase. No Parque Antártica, pelo Grupo G, o Palmeiras garantiu sua vaga ao golear o Figueirense por 3 a 1, de virada. O Santo André, por sua vez. se aproveitou da vantagem do empate e fechou o jogo com o Corinthians em 2 x 2, pelo Grupo E, eliminando a equipe do Parque São Jorge. Souza, do Figueirense, abriu o placar aos 22 minutos, e Edmilson empatou ainda no primeiro tempo. William e Tom garantiram a vitória do Palmeiras na segunda parte do jogo. Na preliminar, apenas cumprindo tabela, o Corinthians de Alagoas empatou com o Serrano da Paraíba por 2 a 2. Em Santo André, o time da casa esteve à frente do Corinthians duas vezes. Renatinho marcou primeiro, aos 20 minutos, e o Corinthians empatou três minutos depois, com Marcos Baiano. Novamente o Santo André ficou em vantagem, com um gol de Tiago. Luciano Bebê voltou a empatar o jogo, com um belo gol de falta. Na preliminar, também cumprindo tabela, o Bangu do Rio de Janeiro massacrou o São Gonçalo do Rio Grande do Norte pelo placar de 5 a 1. Quatro clubes já tinham garantido vagas na segunda fase: Palmeiras B, Ponte Preta, Santos e Grêmio. Dos 64 clubes que iniciam a competição, apenas 16 times vão disputar a segunda fase. A terceira rodada será completada, neste domingo, com mais 28 jogos, que definirão os últimos 10 classificados.