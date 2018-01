Palmeiras e Santo André decidem Copa Sonhando em ser craque um dia os garotos que participam das finais da 34ª Copa São Paulo de Juniores esperam brindar o aniversário de 449 anos de São Paulo com um futebol de gente grande. A rodada dupla acontece neste sábado, pela manhã, no Estádio do Pacaembu. Palmeiras e Santo André brigam pelo título inédito, às 11 horas, depois que Internacional de Limeira e Vasco decidirem o terceiro lugar, a partir das 8h30. Os portões do estádio estarão franqueados ao público. Mas quem preferir ficar em casa poderá acompanhar as emoções pela televisão: Rede Vida, canal aberto, e ESPN Brasil, canal fechado. O regulamento prevê que, em caso de empate no tempo normal, haja a prorrogação de 30 minutos (dois tempos de 15 minutos) e, caso necessário, a decisão irá para a cobrança de penalidades máximas. Na disputa de terceiro lugar, um acordo entre os dois clubes atendeu o pedido da Federação Paulista de evitar a prorrogação para evitar atraso no evento. Se o jogo terminar empatado, a decisão então irá direto para os pênaltis. Título inédito - O Palmeiras é o atual campeão da categoria e tem o melhor ataque da competição, com 24 gols. É um time mais experimentado e que, com certeza, terá apoio de um grande número de torcedores. O técnico Karmino Colombini rejeita o rótulo de favorito, mas acredita demais no seu time, tanto que pode escalar três atacantes. "Ainda não sei como vou armar o time", despista, mas ele terá a volta de Edmílson, que cumpriu suspensão automática na goleada de 7 a 1 sobre a Internacional, pelas semifinais. O único desfalque é o zagueiro Fred, suspenso com três cartões amarelos. O Santo André é um time homogêneo, que chegou à final com a melhor campanha de toda a competição. Conseguiu seis vitórias, marcou 16 gols e sofreu sete. E tem uma razão a mais para conquistar o título: vingar o adversário, que o eliminou nas semifinais do Campeonato Paulista. Foram dois empates (2 a 2 e 3 a 3), o último deles com sabor de derrota. "O mais importante é o título", prega o técnico Rotta aos seus meninos. Na preliminar, o forte time da Internacional pega o experiente Vasco pelo terceiro lugar. O time paulista tenta se recuperar da inesperada goleada sofrida diante do Palmeiras. "Acho que fomos muito infantis", lamenta o técnico João Paulo, acreditando na recuperação moral do time. O Vasco, campeão na edição de 1992, também espera se recuperar da derrota para o Santo André, por 2 a 0, que teria sido facilitada pela arbitragem, segundo alguns jogadores. Desde cedo, os garotos já aprendem a arrumar um culpado pelas derrotas.