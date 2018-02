Palmeiras e Santos buscam vaga na Copa SP de Juniores A Copa São Paulo de Futebol Júnior define neste domingo os seus últimos classificados. Serão 38 jogos, fechando a terceira rodada da primeira fase do torneio. E o destaque fica para Palmeiras e Santos, que correm risco de ficar sem vaga na segunda fase da competição. O Santos está com quatro pontos no Grupo D. Para conseguir a classificação, depende apenas de uma vitória sobre a Ferroviária, a partir das 16 horas, em Araraquara, para não depender do outro jogo da chave: Fluminense (PI) x Guarany (SE). O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer o Taubaté, às 14 horas, e ainda torcer por um tropeço do Porto (PE) diante do Campinense (PB), que jogam às 16h. Os dois jogos são válidos pelo Grupo U e serão disputados no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Nesta fase da Copa São Paulo, apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga. Outros dez times avançarão pelo índice técnico. Depois, começam os confrontos eliminatórios entre os 32 classificados. Confira os jogos deste domingo: Grupo B - Ribeirão Preto XV de Piracicaba x Cene Comercial x Atlético-MG Grupo C - Lençóis Paulista Santo André x Luverdense (MT) Lençoense x Paraná Grupo E - Taboão da Serra Vila Nova (GO) x Iraty Taboão da Serra x Brasiliense Grupo F - Barueri Noroeste x Comerciário (MA) Barueri x Internacional Grupo G - São Bernardo do Campo São Caetano x ABC (RN) São Bernardo x Botafogo Grupo H - Osasco Fortaleza x Sertãozinho Osasco x Figueirense Grupo I - Amparo Portuguesa x Náutico (RR) Amparo x Cruzeiro Grupo K - Cerquilho Guarani x União (MT) Atlético Sorocaba x Vitória (BA) Grupo L - Louveira Paulista x Serra (ES) Campinas x Juventude Grupo M - Jacareí Marília x CRB Jacareí x Coritiba Grupo N - São José dos Campos Vitória (ES) x Tocantinópolis São José x Vasco Grupo P - São Roque Gama x Nacional (AM) São Bento x América-MG Grupo Q - Embu Londrina x Força Juventus x Grêmio Grupo R - Suzano XV de Jaú x Trem (AP) Ecus x Fluminense (RJ) Grupo S - Americana Avaí x Genus (RO) Rio Branco (SP) x Ponte Preta Grupo T - São Paulo Rio Branco (AC) x Gurupi (TO) Nacional (SP) x Bahia Grupo V - Guarulhos Mirassol x São José (RS) Flamengo (SP) x Atlético-PR