Palmeiras e Santos conhecem rivais na Copa do Brasil

Fora da disputa da Copa Libertadores, o Palmeiras conheceu nesta sexta-feira seu primeiro rival da Copa do Brasil 2010. Será o Flamengo, do Piauí, em duelo que acontecerá no dia 10 de fevereiro, quarta-feira, em Teresina.

O time alviverde tentará conquistar a competição para voltar à Libertadores em 2011 e recuperar o ânimo dos torcedores. Para eliminar o rival já na primeira partida, o Palmeiras terá de vencer por dois gols de diferença.

O Santos, outro grande clube de São Paulo que participa do torneio, jogará a primeira partida diante do Naviraiense, do Mato Grosso do Sul, fora de casa, em Campo Grande, no estádio Morenão - jogo ocorre no dia 24 de fevereiro.

De acordo com o regulamento da CBF, a final da competição este ano sofrerá uma pausa e acontecerá somente após a disputa da Copa do Mundo da África do Sul, nos dias 28 de julho e 4 de agosto.

PRIMEIRA FASE

Quarta-feira, 10 de fevereiro

JOGO 1 - Souza (PB) x Vasco (RJ)

JOGO 4 - Corinthians (PR) x Juventude (RS)

JOGO 9 - São Raimundo (PA) x Botafogo (RJ)

JOGO 11 - Vitória (ES) x Bahia (BA)

JOGO 12 - ASSU (RN) x Atlético (GO)

JOGO 13 - Flamengo (PI) x Palmeiras (SP)

JOGO 14 - Potyguar CN (RN) x Paysandu (PA)

JOGO 15 - Vilhena (RO) x Atlético (PR)

JOGO 16 - São Domingos (SE) x Sampaio Corrêa (MA)

JOGO 20 - Lideral (MA) x Ponte Preta (SP)

JOGO 21 - Araguaia (MT) x Grêmio (RS)

JOGO 22 - Votoraty (SP) x Treze (PB)

JOGO 28 - Tigres (RJ) x Fortaleza (CE)

JOGO 29 - Juventus (AC) x Atlético (MG)

JOGO 32 - Cerâmica (RS) x Paraná (PR)

Quarta-feira, 24 de fevereiro

JOGO 2 - ASA (AL) x Nacional (AM)

JOGO 3 - Picos (PI) x Ceará (CE)

JOGO 5 - Ituiutaba (MG) x Goiás (GO)

JOGO 6 - Amapá 1 x América (RN)

JOGO 7 - Corinthians (AL) x Vitória (BA)

JOGO 8 - Ivinhema (MS) x Náutico (PE)

JOGO 10 - América (AM) x Santa Cruz (PE)

JOGO 17 - Confiança (SE) x Fluminense (RJ)

JOGO 18 - Uberaba (MG) x Londrina (PR)

JOGO 19 - Roraima (RR) x Portuguesa (SP)

JOGO 23 - Luverdense (MT) x Coritiba (PR)

JOGO 24 - Ypiranga (RS) x Avaí (SC)

JOGO 25 - Naviraiense (MS) x Santos (SP)

JOGO 26 - São Mateus (ES) x Remo (PA)

JOGO 27 - Araguaina (TO) x Guarani (SP)

JOGO 30 - Chapecoense (SC) x Brasiliense (DF)

JOGO 31 - Brasília (DF) x Sport (PE)