Palmeiras e Santos fora da Copa SP Estão definidos os jogos das quartas-de-final da 33ª Copa São Paulo de Juniores. Ainda brigam pelo título cinco times paulistas, um carioca, um mineiro e um gaúcho. Os quatros jogos serão disputados domingo, em locais a serem definidos pela Federação Paulista. Nos quatro jogos definidos, o destaque será o derby campineiro entre Guarani e Ponte Preta. Os outros três jogos serão: Grêmio X União São João de Araras, São Paulo X Cruzeiro e Portuguesa de Desportos X Flamengo. A rodada disputada nesta quinta-feira à tarde definiu os últimos quatro classificados. Em São José dos Campos, o São Paulo venceu o Etti Jundiaí por 3 a 0, com gols de Renatinho aos 18 minutos do primeiro tempo, com Márcio Luis completando o placar aos 44 e aos 46 minutos do segundo tempo. No campo do Ibirapuera, em São Paulo, o Guarani venceu o Palmeiras por 1 a 0, com um gol de Reinaldo logo no primeiro minuto. Em Suzano, Santos e Flamengo empataram em zero a zero, e a vaga acabou sendo definida na cobrança de pênaltis - o time carioca levou a melhor: 4 a 3. No Guarujá, a Portuguesa empatou com o Atlético Sorocaba, em 1 a 1, mas venceu nos pênaltis por 4 a 2.