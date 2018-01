Palmeiras e Santos ganham e Corinthians bate recorde. Veja gols

De cabeça, sem querer, em chutaço ou completando um cruzamento. A bola balançou as redes na rodada final do Brasileirão de tudo quanto foi jeito. Com destaque para o futebol paulista, que viu o Corinthians bater o recorde de pontos de um campeão, com 81, no empate com o Avaí, o Santos apagar a má impressão do vice da Copa do Brasil com goleada sobre o Atlético-PR e o embalado Palmeiras, algoz santista, esticar a festa contra o Flamengo, em pleno Maracanã.

A despedida do futebol em 2015 ainda viu o Atlético-MG confirmar a segunda colocação e o Grêmio fechar em terceiro. No único jogo sem gols da rodada final, o rebaixamento de um grande: o Vasco não conseguiu tirar o zero do placar diante do Coritiba e amargou sua terceira queda em oito anos.

CORINTHIANS 1 x 1 AVAÍ

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FLAMENGO 1 x 2 PALMEIRAS

SANTOS 5 x 1 ATLÉTICO-PR

INTERNACIONAL 2 x 0 CRUZEIRO