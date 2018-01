Palmeiras e Santos se classificam Dos cinco jogos realizados na tarde desta quarta-feira à tarde, pelas oitavas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quatro deles foram decididos nas cobranças de pênaltis. Apenas a Internacional, que goleou o Juventus por 5 a 1, em Limeira, garantiu a vaga nos 90 minutos. Os outros classificados foram Palmeiras, Santos, Vitória-BA e Avaí. Em São José dos Campos, o Palmeiras teve o goleiro Bruno como herói da classificação. Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o goleiro palmeirense, que entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação só para participar das penalidades, defendeu o último pênalti cobrado pelo Taubaté e, com a vitória por 4 a 3, garantiu a vaga de sua equipe nas quartas-de-final. O próximo adversário do Palmeiras será o Vitória-BA, que também só garantiu classificação após a cobrança de pênaltis contra o Vila Nova-GO. Jogando em São Vicente, baianos e goianos empataram por 2 a 2 no tempo normal. Na prorrogação, nova igualdade, desta vez por 1 a 1. Depois, o Vitória acabou vencendo por 4 a 3. Em Leme, o Santos se classificou entre os oito finalistas. Depois de empatar com o Atlético-PR por 2 a 2 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação, o time santista acabou vencendo nos pênaltis por 3 a 2. Seu adversário sairá do confronto entre Rio Branco e Vasco-RJ, que se enfrentam na noite desta quarta-feira, em Americana. Fechando a rodada desta quarta-feira pela Copa SP, Santa Cruz-PE e Avaí-SC se enfrentaram em Suzano e empataram por 1 a 1. Assim como nos outros jogos, o resultado só foi definido na cobrança de pênaltis e os catarinenses acabaram levando a melhor: 3 a 0. O Avaí enfrentará a Internacional nas quartas-de-final. Na quinta-feira, mais dois jogos encerram as oitavas-de-final. Em Santo André, os donos da casa recebem o Botafogo-RJ, com transmissão ao vivo pela Rede Vida. Já a Portuguesa enfrenta o Cruzeiro-MG em Barueri, ao vivo pela ESPN Brasil. Ambos os jogos começam às 15h30.