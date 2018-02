Palmeiras e São Caetano empatam: 1 a 1 O Palmeiras entrou em campo com esquema defensivo, com quatro volantes, sem ousadia, deixou escapar grande chance de vencer e de subir para as primeiras posições do Brasileiro. Com o empate por 1 a 1 diante do São Caetano, neste domingo, no Anacleto Campanella, no ABC, a equipe somou 16 pontos e agora figura na oitava posição. O atual campeão paulista São Caetano vem logo atrás, com 15. O técnico palmeirense Estevam Soares optou por Marcinho, Correia, Magrão e Adãozinho no meio-de-campo. Os meias Diego Souza, Elson e Pedrinho ficaram no banco de reservas. Tamanho respeito pelo São Caetano castigou a equipe alviverde na primeira etapa. O único chute a gol aconteceu apenas aos 39 minutos. Thiago Gentil, o substituto de Muñoz, sozinho, bateu cruzado. A bola quase saiu em lateral. "A bola está chegando com dificuldade, temos de abrir mais espaços", reclamou Vágner. O São Caetano também pouco apresentou. Mas em uma das poucas vezes que chegou ao ataque, marcou. Fabrício Carvalho, de cabeça, aos 16 minutos, se antecipando ao estreante zagueiro Gabriel. "Mais uma vez tomamos gol na jogada aérea e ficamos desarticulados", reclamou Estevam Soares. O treinador consertou seu erro na armação do time - treinou a semana toda com Elson e o deixou no banco - na segunda etapa. E justamente com a entrada de Elson. O meia deu mais poder de ataque ao Palmeiras, que dominou. Criou chances e chegou ao justo empate aos 10 minutos, com Magrão, de cabeça. A partida ficou aberta e nos minutos finais ambos tiveram chance de vencer. No fim, Dininho sofreu falta de Elson e não gostou, partindo para cima do rival, que evitou briga. Mesmo assim, foram expulsos. "Este juiz (Luís Marcelo Vicentin Cansian) é um m...", detonou o palmeirense, que pela apresentação tinha chances de ganhar vaga no time.