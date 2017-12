Palmeiras e São Paulo buscam redenção A quarta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol continua neste sábado, com três jogos. Entre os destaques estão dois grandes da capital, Palmeiras e São Paulo. A competição reúne 28 clubes e o campeão vai garantir uma vaga na Copa do Brasil. Em Limeira, Internacional e São Paulo fazem o duelo dos lanternas do Grupo 4, a partir das 11 horas. Os dois times têm apenas um ponto, só que o time da casa tem um jogo a mais que o visitante - três a dois. Decepção até agora, o Palmeiras B, lanterna do Grupo 3, com dois jogos disputados e nenhum somado, recebe o Bragantino no Palestra Itália. O time de Bragança Paulista é o quarto colocado, com três pontos. Ainda pelo Grupo 4, o líder ECO-Osasco, com seis pontos, vai a Barueri, enfrentar o Grêmio. O campeão paulista da Série A-3 deste ano, soma quatro pontos, em quinto lugar. Confira a quarta rodada: Sábado: 11h - Internacional x São Paulo; 15h - Grêmio Barueri x ECO-Osasco e Palmeiras x Bragantino. Domingo: 10h - Matonense x Rio Claro; Mirassol x Araçatuba, Independente x Corinthians; 11h - Marília x Taquaritinga, Rio Preto x Oeste, Portuguesa x Guarani, Nacional x Juventus e 15h - Ferroviária x Sertãozinho.