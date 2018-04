Palmeiras e São Paulo fazem mais uma competição por jogador

A rivalidade Palmeiras e São Paulo ganha mais um capítulo. Os dois clubes estão interessados no meia Thiago Mendes, do Goiás, e, no momento, a equipe alviverde é quem parece mais próxima de um acerto com o jogador, que se destacou no Campeonato Brasileiro deste ano.

O que pode fazer a diferença é a forma com que os clubes tentam levar o jogador. O Palmeiras fez uma proposta para o Goiás, clube que detém 40% dos direitos do atleta. Já o São Paulo tenta o acordo negociando com a Luppi, que detém também 40% do jogador. Os outros 20% são da Liga. As duas empresas são formadas por investidores.

Além dos dois clubes, um time da Ucrânia também tenta o atleta de 22 anos. A Luppi quer levar o meia para o São Paulo, enquanto o Goiás prefere negociá-lo com o Palmeiras e não abre mão de receber os R$ 6 milhões que pertencem a sua parte. O que pode ser vantajoso para o Alviverde é o fato do clube já ter feito alguns negócios com as empresas envolvidas recentemente. William Matheus, Lúcio e Henrique pertencem a Liga.

Até o momento, o São Paulo já anunciou apenas a contratação do lateral-esquerdo Carlinhos, do Fluminense, e que estava nos planos do Palmeiras. Anteriormente, o time alviverde perdeu Alan Kardec e Wesley para o rival tricolor.