Palmeiras e São Paulo fazem o 1.º duelo pela Libertadores Palmeiras e São Paulo se enfrentam na noite desta quarta-feira, a partir das 19h15, no Estádio Palestra Itália, no primeiro jogo do confronto pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. De um lado estão os são-paulinos, em boa fase e considerados favoritos. E do outro estão os palmeirenses, em crise e sem treinador - Marcelo Vilar substitui interinamente o demitido Leão. Também nesta quarta-feira outro clube brasileiro entra em campo na Libertadores. É o Corinthians, que jogará em Buenos Aires, na Argentina, contra o River Plate, a partir das 21h45. Além disso, no México, o Chivas recebe o colombiano Independiente Santa Fé em mais um confronto das oitavas-de-final da Libertadores. Situações opostas No clássico do Palestra Itália, o São Paulo chega com força total e descansado, pois o técnico Muricy Ramalho poupou a maioria dos titulares no último domingo, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Além disso, o clube do Morumbi conta com o retrospecto a seu favor. Afinal, levou a melhor nos três confrontos anteriores com o Palmeiras na Libertadores, vencendo 5 jogos e empatando 1. Para o Palmeiras, a hora é de recuperação. Depois da humilhante derrota para o Figueirense por 6 a 1, no sábado, pelo Brasileirão, a diretoria do clube demitiu Leão. Marcelo Vilar, que era técnico do time B, assumiu o cargo interinamente e tem a dura missão de enfrentar o São Paulo logo de cara. Desafio corintiano Já na Argentina, o Corinthians encara o sempre perigoso River Plate, do técnico Daniel Passarella, que passou pelo Parque São Jorge no ano passado. O único desfalque corintiano é o lateral-esquerdo Gustavo Nery, contundido - Rubens Júnior entra em seu lugar. Em compensação, o recém-contratado goleiro Silvio Luiz faz sua estréia na Libertadores. Enquanto o clássico Palmeiras x São Paulo, às 19h15, será transmitido pela SporTV, o jogo do Corinthians contra o River Plate, a partir das 21h45, passa ao vivo na Globo.