Palmeiras e São Paulo negociam locais As diretorias de Palmeiras e São Paulo estão negociando os locais dos dois jogos entre eles pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O primeiro duelo acontece na próxima quarta-feira, com mando palmeirense. E a volta será no dia 25 de maio, com mando são-paulino. O Palmeiras chegou a defender a realização dos dois jogos no estádio do Pacaembu, um campo neutro. Mas o São Paulo disse que não pode abrir mão de atuar no Morumbi, por compromissos com patrocinadores. Diante desse impasse, a primeira partida deve ser mesmo realizada no estádio do Palmeiras, o Palestra Itália, com capacidade reduzida, por questões de segurança. E a volta seria no Morumbi. Mas essa decisão depende ainda da aprovação da Polícia Militar e da própria Conmebol. Se isso realmente for oficializado, a torcida são-paulina deve receber apenas 10% dos ingressos para o jogo no Palestra Itália e os palmeirenses terão a mesma cota de 10% para a partida no Morumbi. Dentro de campo, esse confronto pelas oitavas-de-final da Libertadores promete ser emocionante. Campeão paulista, o São Paulo fez excelente campanha na primeira fase do torneio continental. E do lado do Palmeiras, a esperança é com a utilização dos recém-contratados Marcinho, Juninho Paulista e Washington. Será também uma reedição do confronto pelas oitavas-de-final da Libertadores de 94, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras após empate por 0 a 0, no primeiro jogo, e vitória por 2 a 1, no segundo - o time são-paulino acabou sendo vice-campeão daquele ano, após derrota para o Velez Sarsfield na final.