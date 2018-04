Palmeiras e Siemens perto de acerto O Palmeiras espera apenas o aval oficial de sua fornecedora de material esportivo, a italiana Diadora, para formalizar um contrato de patrocínio com a empresa de tecnologia alemã Siemens, mesma patrocinadora do poderoso Real Madrid, da Espanha. O aval é necessário devido ao contrato existente entre Diadora e Palmeiras. O acordo com a Siemens já está apalavrado e deverá render cerca de R$ 600 mil aos cofres do clube até o fim do ano. O nome da empresa será estampado apenas nas mangas da camisa do time de futebol profissional. No peito e nas costas, permanece o nome da Pirelli, empresa italiana de pneus. A intenção do clube e do novo patrocinador era estrear a parceria no clássico de sábado, contra o São Paulo, no Morumbi, mas isso dificilmente acontecerá, em virtude da demora no aval da Diadora. Além do Palmeiras, o Corinthians também deverá estampar o nome da Siemens nas mangas da camisa. A empresa alemã tem como representante no Brasil Carla Dualib, neta de Alberto Dualib, presidente do Corinthians. No país, a Siemens já patrocina o Cruzeiro. Andou flertando também com o São Paulo no começo do ano, mas a negociação não foi adiante por divergência nos valores.