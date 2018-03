Palmeiras e Traffic vão diminuir pressão por Keirrison

A diretoria do Palmeiras e a Traffic resolveram diminuir a pressão junto aos dirigentes do Coritiba para conseguir a contratação do atacante Keirrison. Vão se aproveitar do regulamento do Brasileirão, que permite ao jogador se transferir depois de atuar por até seis partidas no primeiro clube, para continuar negociando, mas sem demonstrar tanto interesse ou pressa para fechar o negócio. "O Keirrison está mais difícil. Não é que desistimos, mas não vamos mais insistir tanto com o Coritiba, isso já está definido. Vamos conversar com o pessoal da Traffic também para saber como fica a situação. Nós queremos a sua contratação, mas não podemos forçar a situação. Poderemos até estudar outros nomes para jogar no nosso ataque", resume o gerente de futebol, Toninho Cecílio. Nessa "guerra fria", o Palmeiras ganhou cerca de 20 dias. Será o prazo que Keirrison levará para se recuperar da distensão muscular que sofreu na coxa esquerda, no domingo, na vitória por 2 a 0 contra o próprio Palmeiras. O Coritiba detém 20% dos direitos econômicos sobre a transferência de Keirrison, percentual pelo qual quer receber R$ 2,7 milhões - a Traffic oferece apenas R$ 1 milhão. Os outros 80% ficariam com os empresários do atleta, que estão mais interessados em valorizar o jogador para lucrar com uma futura transferência para o futebol europeu. O contrato de Keirrison com o campeão paranaense vai até abril de 2009. Os contatos com a Traffic estão muito adiantados, a ponto de haver a certeza no Palmeiras de que, se o negócio não for feito agora, sairá em 2009. Até a família de Keirrison deseja que o atacante vá jogar sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Só que vai depender de o Coritiba baixar o preço. NOVA CHANCE A solução para a falta de Keirrison pode estar no próprio elenco do Palmeiras. Em várias entrevistas, Toninho tem deixado claro que existe a possibilidade de o clube dar nova chance ao atacante Max. Principalmente enquanto não há solução para o complicado caso do atacante do Coritiba. Já havia a certeza de que o jogador seria emprestado para disputar o Brasileiro por outro clube, como aconteceu, só na semana passada, com Makelele, que foi para o Grêmio, e Valmir, para o Figueirense. "Não vamos emprestá-lo agora, não. O Vanderlei vai acompanhar os treinos do Max para ver como ele está. Vai analisá-lo com calma", avisa o gerente.