Palmeiras economiza com nova comissão Na ponta no lápis, a troca de comando no Palmeiras acabou ficando de bom tamanho para a diretoria do clube no que diz respeito à quantidade de profissionais no elenco. Saíram seis e entraram três. Com o técnico Paulo Bonamigo, deixaram a Academia os seguintes profissionais: Sollivan Pallavalle (preparador físico), Alcinei Miranda e Edson Gonzaga (auxiliares técnico), Zé Mário (preparador de goleiros) e João Ricardo Cozac (psicólogo). Leão assumiu o time na segunda-feira e trouxe apenas dois profissionais com ele: Pedro Santilli, que será um misto de auxiliar-técnico e preparador de goleiros, sua função original, e Fernando Leão, um sobrinho que tentou a carreira de goleiro no próprio Palmeiras, mas nunca chegou longe. Ele será preparador físico da equipe. Certa vez, numa brincadeira ainda no CT do São Paulo, o técnico Leão o classificou de "goleiro chama-gol", uma referência à sua curta carreira como jogador profissional. A saída de Zé Mário também teria desagradado ao goleiro Marcos, que gostava muito do novo amigo. Das demissões na comissão técnica de Bonamigo, Leão disse que a única que não sabia era a do psicólogo Cozac. Mas o novo treinador palmeirense nunca foi adepto de trabalhar com profissionais dessa área. O presidente Affonso Della Monica deu carta branca a Leão. Vai usá-lo também na sua guerra política contra a turma de Mustafá Contursi.