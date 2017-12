Palmeiras: Edmundo está quase certo Está quase tudo certo para a volta do atacante Edmundo ao Palmeiras. Uma fonte ligada ao jogador e com bom trânsito com a diretoria do clube revelou, nesta segunda-feira, à Agência Estado que a negociação está 95% fechada e que o "Animal" deve voltar ao Palestra Itália em 2006. O namoro entre o jogador e o clube é antigo. Nos últimos anos, Edmundo esteve várias vezes na lista dos sonhos da diretoria. O caso ficou mais sério há três semanas, quando o jogador marcou os dois gols do Figueirense no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, no Palestra Itália. No final do jogo, o Animal fez juras de amor e disse que gostaria de voltar ao clube. ?Errei quando saí do Palmeiras (em 1995). Foi o clube onde eu mais fui feliz?, disse, na época. Após o final do jogo, Edmundo vestiu a camisa 7 de Diego Souza e mandou beijos para a torcida, que gritava seu nome. Nas últimas partidas no Palestra Itália, os palmeirenses voltaram a gritar o nome do ídolo que ajudou a levar o time ao fim do jejum de 17 anos sem títulos, com a conquista do Campeonato Paulista de 1993, além do bicampeonato brasileiro em 1993/94. O único problema para a volta de Edmundo é o técnico Émerson Leão. Após o jogo contra o Figueirense, quando o jogador revelou seu interesse de voltar para o clube, o treinador disse que não gostaria de trabalhar com ele. Edmundo ficou pouco mais de dois anos no Palmeiras. Depois de conquistar vários títulos, começou a ter problemas de relacionamento com jogadores como Rincón, Antônio Carlos e Evair. Deixou o clube em 1995 e voltou ao futebol carioca, desta vez para o Flamengo. Foi campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1997 pelo Vasco. Depois da Copa do Mundo de 1998, entrou em decadência. Jogou novamente no Vasco, além do Santos, Napoli, Cruzeiro e no Verdy (Japão) sem o mesmo sucesso do início da carreira. Este ano, chegou a assinar contrato com o Nova Iguaçu, da segunda divisão do Rio de Janeiro. Ficou poucas rodadas e acertou com o Figueirense. Nas últimas rodadas do Brasileiro, vem sendo fundamental na briga do clube catarinense para escapar do rebaixamento. Fez oito gols nas últimas nove partidas e é o artilheiro do time com onze gols.