Palmeiras em busca de afirmação O Palmeiras busca nesta quarta-feira, às 20h30, diante da Ponte Preta no Palestra Itália, a sua afirmação no Campeonato Brasileiro. Invicto nos seis jogos sob o comando da equipe, o técnico Emerson Leão acha que chegou o momento da equipe atingir um upgrade. "Até agora acumulamos pontos, mas não saímos do meio da tabela. Chegou a hora de ficar próximos dos líderes." Em 13.º lugar, com 25 pontos, Leão planeja nove pontos nos três últimos jogos do primeiro turno para se aproximar das primeiras colocações e entrar na briga pelo título no segundo turno. "O returno será muito longo." Mas o trabalho até o final do turno não será nada fácil. Além da Ponte, nesta quarta, o Palmeiras terá pela frente o Internacional (sábado, em casa) e o Fluminense, em Volta Redonda. Mas nem as derrotas da Ponte nas duas últimas rodadas para Flamengo e Coritiba diminuem o respeito do treinador pelo time de Campinas. "Ela (Ponte) não é vice por acaso. Estes maus resultados vão fazer com que o time entre mais esperto contra nós." O fato de que uma vitória sobre a Ponte vá ajudar o rival Corinthians a manter a liderança do campeonato não incomoda Leão e os jogadores do Palmeiras. "Vamos entrar em campo pela vitória. Só assim poderemos chegar e superar o atual líder." O Palmeiras está nove pontos atrás do Corinthians (25 contra 34). "Não podemos nos preocupar com os outros. Temos de fazer o melhor em campo", afirmou Marcinho. Leão vai manter dois zagueiros, mas desta vez vai escalar os experientes Daniel e Gamarra. "Com dois homens na zaga, o time fica mais solidário, ofensivo e com melhor toque de bola", afirmou Leão, que revelou não ter uma equipe titular. "Não conto só com 11 jogadores. Tenho um time base." Reinaldo, recuperado da torção no tornozelo direito, volta ao meio-de-campo. No ataque, Warley e Gioino, que marcou nos dois últimos jogos, têm a confiança de Leão. O goleiro Marcos e o meia Pedrinho têm retorno previsto para o sábado.