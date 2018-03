Palmeiras em busca de regularidade Depois de conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras define um novo desafio: ganhar regularidade. Tanto o técnico Jair Picerni como os jogadores admitiram que a vitória sobre o São Raimundo por 4 a 0 foi um bom começo, mas o trajeto até os primeiros lugares da segunda divisão é longo. "Acho que o maior desafio do time é superar a falta de conhecimento dos adversários e dos estádios", avaliou o lateral Alessandro. Picerni, por sua vez, tratou de resolver um problema interno: as reclamações do atacante Thiago Gentil ao ser substituído no jogo do último sábado. "Até entendo que um jogador fale que não queria sair, mas acho que existe uma coisa maior que todos nós, que se chama Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem de haver respeito", disse o treinador, que ainda aguarda reforços. Com as negociações com o atacante França esfriadas, os nomes mais comentados são os do atacante Guilherme e do meia Alexandre, do Atlético-MG.