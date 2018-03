Palmeiras em busca de um empate O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, nesta quinta-feira, às 21h15, no Palestra Itália, com dois objetivos na cabeça. O primeiro é a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores - o que será possível com um empate. O segundo é a liderança do grupo 4 - para isso, o time do técnico Bonamigo terá de tirar uma desvantagem de três gols no saldo (6 a 3) em relação ao próprio clube paraguaio, o que significa vencer por uma diferença de dois gols. Mas Bonamigo fez questão de ressaltar que o mais importante é a classificação. "O empate é uma boa reserva de segurança. Isso não quer dizer que o Palmeiras jogará pelo empate. Vamos jogar pela classificação, que é o nosso primeiro objetivo. Óbvio que se pudermos vencer por uma diferença de dois gols e terminarmos em primeiro lugar no grupo, melhor ainda", explicou. Não por acaso, Bonamigo resolveu manter a equipe que venceu o Deportivo Táchira por 2 a 1, no último dia 4, em San Cristóbal, na Venezuela - inclusive com o terceiro zagueiro. Agindo dessa forma, ele espera se armar contra uma eventual surpresa dentro do Palestra Itália. Como não estão inscritos, os reforços recém-contratados, Marcinho, Washington e Juninho Paulista, não poderão defender o Palmeiras nestal quinta-feira. Assim, Cristian será o meia de ligação com o ataque, que terá Osmar e Ricardinho. E a defesa com os três zagueiros terá Nen, Gabriel e Gláuber.