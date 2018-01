Palmeiras: em busca do 2º passo Para recuperar a auto-estima do time, abalada pela rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Picerni conta com três vitórias consecutivas. Depois de vencer o Mogi Mirim, por 2 a 1, na primeira rodada do Campeonato Paulista, o segundo passo pode ser dado hoje, às 17h, contra o União Barbarense, no Parque Antártica. "Para voltar a ser grande dentro de campo, o Palmeiras vai ter que recomeçar do zero", observa Jair Picerni. "Até alguns campeões mundiais estão se submetendo a isso." Leia mais no Jornal da Tarde