Palmeiras em sinal de alerta com baixas O treino do Palmeiras realizado nesta quinta-feira, no gramado do Palestra Itália, fez um grande ?estrago? no time comandado por Jair Picerni. Além da confirmação do zagueiro Leonardo, contundido na panturrilha direita, como desfalque para o jogo contra o Botafogo, sábado, a equipe está ameaçada de perder o goleiro Marcos e o lateral-direito Alessandro. Marcos deixou o coletivo após sofrer uma contusão no quadril ao tentar fazer uma defesa. Depois, constatou-se que o problema afetou a coxa direita do goleiro. Alessandro recebeu uma pancada na panturrilha esquerda. Segundo os médicos do clube, as chances de os contundidos atuarem na partida contra o time carioca são pequenas. Outro que consta na lista de baixas é o volante reserva Fábio Gomes, machucado no pé esquerdo. Picerni já definiu os prováveis substitutos dos novos contundidos. Se Marcos não jogar, Sérgio será o titular. Na lateral, o volante Correa deve ser improvisado na posição, e Daniel, que cumpriu suspensão, substitui Leonardo. Sérgio não se abalou com a possibilidade de entrar em um jogo que considera fundamental para estabelecer a confiança do time. "Para não cometer deslize o importante é entrar concentrado." Correa comemorou a chance. "Sempre que sobrar uma brecha estou à disposição", declarou. O volante explicou que, se estiver em campo contra o Botafogo, o setor deverá sofrer mudanças. "O Alessandro é lateral típico, enquanto eu, por minhas características, costumo avançar mais pelo meio." Ingressos - A grande procura por ingressos para a partida levou a diretoria do Palmeiras a colocar mais 8 mil entradas à venda. Assim, se todas as entradas forem vendidas, o Palestra Itália terá público pagante de 28.664 pessoas. Os postos de venda, das 12 às 17 horas, são: Rua Turiaçu, 1840; Av. Marquês de São Vicente, 2640; Rua Xavier de Almeida, 1312 e Av. Santa Marina, 1757. Das 17 às 24 horas, os ingressos poderão ser adquiridos no PA Bar, na Rua Maracaí, 199. Camisa - No sábado o Palmeiras deixará de usar as camisas da Rhumell. A equipe usará material fornecido pela Diadora que, no entanto, só irá apresentar a nova camisa oficial do time no próximo mês.