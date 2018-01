Palmeiras embarca "à paisana" O Palmeiras virou motivo de piada até entre seus próprios jogadores. Ontem, antes do embarque para Cuiabá onde o time enfrenta o Operário de Várzea Grande hoje (21h40) na estréia na Copa do Brasil, um dos líderes do grupo, pedindo anonimato, criticou a falta de estrutura do clube. ?Como pode uma equipe do tamanho do Palmeiras não dispor sequer de uniformes de viagem? Já havia faltado material de treino na pré-temporada em Pouso Alegre. E agora, estamos viajando com a roupa do corpo. É sinal claro de desorganização. Sabemos que o contrato com a Rhumell terminou e a Diadora está chegando, mas não podemos passar por uma situação vexatória como esta.? Leia mais no Jornal da Tarde