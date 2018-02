Palmeiras embarca para o Paraguai O Palmeiras seguiu na manhã desta terça-feira para Assunção, no Paraguai, onde estréia nesta quarta na Copa Libertadores da América. O jogo será contra o Cerro Porteño, às 21h45, pelo grupo 4 do torneio, que tem também o Santo André e o Deportivo Táchira (VEN). Depois da boa vitória sobre o Ituano, por 4 a 1, no domingo, pelo Campeonato Paulista, o técnico Candinho decidiu repetir a escalação do Palmeiras. Assim, a equipe jogará com três zagueiros contra o Cerro. Os titulares do Palmeiras na estréia da Libertadores serão: Marcos; Nen, Daniel e Gláuber; Correa, Marcinho, Magrão, Diego Souza e Lúcio; Ricardinho e Osmar.