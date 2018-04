Palmeiras empata a terceira seguida no Brasileirão O Palmeiras perdeu a chance, na noite deste sábado, de abrir uma boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. No Palestra Itália, a equipe desperdiçou muitas chances de gol no segundo tempo e ficou no 1 a 1 com o Botafogo, pela 19.ª e última rodada do primeiro turno da competição.