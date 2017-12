Palmeiras empata com gol contra Com um gol contra de Bermudez aos 21 minutos do segundo tempo, o Palmeiras empatou por 2 a 2 a segunda partida contra o Boca Juniors pelas semifinais da Libertadores da América. O jogador argentino desviou para o próprio gol após uma cobrança de escanteio palmeirense. O Boca havia feito 1 a 0 aos dois minutos do primeiro tempo e ampliado aos 17 com Riquelme. Fábio Júnior marcou pelo Palmeiras ainda antes do intervalo. Como a primeira partida terminou empatada por 2 a 2, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Palmeiras está com um jogador a menos (Alexandre foi expulso) desde o fim do primeiro tempo. A partida prossegue.