Palmeiras empata com Santa Cruz: 2 a 2 O Palmeiras jogou melhor que o Santa Cruz neste sábado à noite em Recife, mas apenas empatou por 2 a 2. O resultado deixou a equipe em 12º lugar com 10 pontos. Sábado, no Parque Antártica, a equipe recebe o Mogi Mirim. "A vitória tava na mão, mas pelo menos conseguimos empatar", resumiu Vágner. Foram 90 minutos de domínio do Palmeiras. Bem postado, soube trabalhar a bola com tranqüilidade, embora o estado escorregadio do gramado não tenha favorecido a troca de passes. O Santa Cruz mostrou-se incompetente para chegar ao ataque e só equilibrou a partida nos minutos finais do primeiro tempo. Mas fez o suficiente para marcar um gol com Neto, cujo passe pertence ao Palmeiras e que acertou um chute forte de fora da área aos 45 minutos. "Eu não apareço muito no jogo porque entro em campo mais para marcar, mas fui premiado com um belo gol", disse Neto. O lance provocou a revolta do goleiro Sérgio, que culpou a falta de atenção da equipe. "Eu já havia alertado que o primeiro tempo estava acabando, mas não adiantou. O certo é que não podemos levar um gol desta maneira." O técnico Jair Picerni nitidamente armou o Palmeiras para atrair o Santa Cruz e buscar os contra-ataques. Mas com três zagueiros e apenas Carlos Alberto armando, o time pernambucano tinha difculdades para chegar à área. Dimas, talvez o jogador mais técnico do time, voltava constantemente para o meio-campo. Com isso, empolgou a torcida apenas nos dez minutos iniciais, quando teve maior posse de bola. No entanto, no restante da etapa inicial o Palmeiras foi melhor, especialmente porque Élson e Diego Souza jogaram sem marcação individual e Vágner teve facilidade para se deslocar. A equipe criou várias chances para sair na frente, a primeira delas com Anselmo aos 10 minutos. Treze minutos depois, Diego Souza chutou no canto esquerdo, mas João Carlos espalmou para escanteio. A falta de qualidade do Santa Cruz se refletiu nas arquibancadas. Irritada, a torcida começou a cobrar uma melhor postura da equipe, cujos jogadores abusaram do direito de errar passes, alguns de menos de dois metros. Só teve motivos para sorrir aos 39 minutos, quando Dimas quase surpreendeu Sérgio chutando de fora da área. Seis minutos depois, Neto abriu o placar. Irritado com a falta de objetividade de sua equipe especialmente nas conclusões, Jair Picerni mudou o time no intervalo. Tirou Anselmo e Élson para colocar Thiago Gentil e Adãozinho. A equipe ganhou força na marcação e velocidade no ataque. "Fizemos 45 minutos razoáveis, mas faltou o complemento, ou seja, o gol", reclamou o treinador. No primeiro ataque do segundo tempo aos dois minutos, o Palmeiras quase marcou. Após chute de Diego Souza que João Carlos espalmou para frente, Thiago cabeceou e o zagueiro Valença afastou a bola em cima da risca. Quatro minutos depois, nova chance para Thiago, mas o chute saiu errado. Mesmo jogando em casa, o Santa Cruz aceitava passivamente a pressão. Só levava perigo em jogadas de bola parada. Aos 10 minutos, Valença cabeceou à direita de Sérgio. Mas foi só. Nem o pênalti claro de Valença sobre Thiago Gentil, ignorado pelo árbitro Manoel Moita, abalou o Palmeiras. Aos 22 minutos, Alceu cobrou falta e deixou tudo igual: 1 a 1. Nove minutos depois, Vágner fez grande jogada pela direita e chutou cruzado para marcar o segundo. Quando a vitória parecia garantida, a defesa falhou após um cruzamento da direita e Roberto Santos, livre, empatou: 2 a 2. Ficha Técnica Santa Cruz ? João Carlos; João Lima, Valença e Bebeto; Adriano, Neto (Roni), Batata (Otacílio), Carlos Alberto (Erivérton) e Cléber; Dimas e Roberto Santos. Técnico ? Péricles Chamusca. Palmeiras ? Sérgio; Alessandro, Daniel e Leonardo; Marcinho, Lúcio, Alceu, Elson (Adãozinho) e Diego Souza; Vagner e Anselmo (Thiago Gentil). Técnico ? Jair Picerni Gols ? Neto aos 45 minutos do primeiro tempo; Alceu aos 23, Vagner aos 30 e Roberto Santos aos 42 do segundo. Árbitro ? Manoel Aguiar Moita (CE). Cartão amarelo ? Daniel, Otacílio, Vagner e João Lima. Local ? Arruda Classificação