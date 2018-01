Palmeiras empata e Estevam já balança O Palmeiras completou o terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista. Neste domingo, a equipe do ameaçado técnico Estevam Soares só empatou com o União São João, em Araras, por 2 a 2. O Palmeiras começou com bom toque de bola e precisou de dois minutos para chegar com perigo ao gol do União. Cristian achou Marcel livre, mas ele errou o alvo. O União retrucou com Borges, que parou em Sérgio. Mas o domínio palmeirense perdeu força. Irregular, a equipe passou a errar passes e dar espaço para o time de Araras. A velocidade de Ricardinho destoava e foi dele o lance mais plástico do primeiro tempo ao acertar bonito chute, que obrigou Gílson a fazer grande defesa, aos 30 minutos. O União, que forçava as jogadas pelas laterais, conseguiu seu gol em um lançamento de Borges pelo meio, que encontrou Jean Carlos livre, após falha de Alceu. A desvantagem desequilibrou emocionalmente o Palmeiras. O primeiro tempo só não foi pior porque Magrão aproveitou de cabeça uma cobrança de falta de Lúcio, aos 44 minutos, para empatar. "O empate ainda é muito ruim", disse Magrão, no intervalo. "A equipe precisa ser mais contundente no ataque", afirmou Estevam. O Palmeiras voltou com mais vontade e só precisou de dez minutos para marcar o segundo. Novamente com Magrão. Mas com o placar favorável vieram também os erros de passes, que deram espaço e ânimo ao União. Borges e Alexsandro tiveram a chance de empatar. O Palmeiras só voltou a assustar Gílson em jogada individual de Cristian. Mas de tanto dar chance o Palmeiras levou o empate, aos 32 minutos, com Alexsandro. Aos 35, Estevam Soares substituiu Diego Souza, que entrara oito minutos antes. "Pô, se é pra fazer isso, porque não deixa eu com a minha família. Tenho 20 anos, mas sou profissional", reclamou o jogador. A torcida ficou do lado do atleta e pediu em coro: "Ô, ô, ô, queremos treinador." A situação poderia ter ficado pior, pois Juliano teve duas chances, inclusive, acertando a trave de Sérgio em uma cobrança de escanteio. Resta saber se a diretoria do Palmeiras punirá Diego Souza ou Estevam, que já vem sofrendo severas críticas ao seu trabalho, ficará ainda mais enfraquecido no cargo.