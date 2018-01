Palmeiras "emperra" contra os pequenos O empate por 2 a 2 com o Gama sábado passado realimentou uma polêmica que vem marcando a participação do Palmeiras na série B: o time tem encontrado dificuldades para vencer adversários teoricamente mais fracos jogando no Parque Antártica. Até o momento, em 11 partidas, foram seis vitórias e cinco empates, alguns inesperados diante de CRB, América-RN e do próprio Gama. Para o goleiro Marcos, que sábado estará em campo para enfrentar o Avaí em Florianópolis, o fato é fácil de ser explicado. "Quando jogamos no Palestra, com o incentivo da torcida, o time sai para o ataque de qualquer jeito e se esquece que existe um padrão tático. Por isso, nossas atuações mais irregulares ocorreram em casa. Acho que devemos parar para pensar sobre isso nos poucos dias que faltam para o início da segunda fase. O futebol prega peças, e eu já venho alertando o grupo sobre isso há muito tempo. Em alguns momentos, a equipe fica desatenta." Diego Souza pensa como Marcos. E afirma que os adversários que enfrentou no Palestra se multiplicaram em campo. "Todos entram pensando em ganhar os três pontos. Veja o exemplo do Gama, que é um dos times pior colocados e jogou de igual para igual com a gente. Temos que aprender com tudo o que passamos para que tenhamos mais tranqüilidade em casa na próxima fase." Marcos afirma que não só a partida contra o Avaí como também o jogo diante do Vila Nova no dia 27, em São Paulo, serão importantes para o time buscar o equilíbrio necessário. "Para mim, a fase atual do campeonato já acabou. Claro que será importante terminá-la na liderança, mas essa não é a principal preocupação. Imagino que se todos os times jogarem contra nós da maneira como o Gama jogou, teremos sérias dificuldades." O goleiro voltou a reclamar das deficiências de marcação em jogadas de bola parada. "Temos que acertar isso o mais rápido possível." O técnico Jair Picerni concorda. "Preciso treinar muito as jogadas de bola parada durante a semana." Nesta segunda-feira, o volante Alceu irá se submeter a uma ressonância magnética para avaliar a gravidade da torção no joelho esquerdo sofrida sábado. "Reavaliei o atleta hoje (domingo) e as dores diminuíram. Mas existe a possibilidade de o menisco ter sido afetado. Neste caso, Alceu poderá ter que realizar uma artroscopia e pode ficar até dois meses longe do futebol", disse o médico Fúlvio Rossetti. O volante Magrão, que voltou a sentir uma contratura na coxa esquerda contra o Gama, também vai passar por uma ressonância magnética e segundo Rossetti, está praticamente fora do jogo contra o Avaí. Já o lateral Lúcio, que deixou o Parque Antártica sábado sentindo dores no joelho esquerdo decorrentes de uma pancada, melhorou e não deve ser problema. O atacante Muñoz, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Gama, está suspenso e não viajará para Florianópolis."