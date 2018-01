Palmeiras empolga atacante argentino Contratado pelo Palmeiras, o atacante argentino Sérgio Gioino, de 32 anos, ficou empolgado em defender um clube brasileiro a esta altura de sua carreira. Ele foi emprestado pela Universidad de Chile até o final do ano, mas não poderá disputar a Copa Libertadores com a camisa palmeirense, pois já defendeu o time chileno na competição. Antes de embarcar para São Paulo neste sábado, Gioino comentou a ida para o Palmeiras. ?É um orgulho que tenham me contratado a esta altura da minha carreira?, disse o argentino, que já fez 8 gols no Campeonato Chileno e mais 2 na Libertadores. ?Se me contrataram é porque conhecem minhas virtudes. Sou um atacante de área, que marca muitos gols.? Assim que chegar a São Paulo, Gioino fará os exames médicos e irá assinar o contrato com o Palmeiras. Mas ele pretende voltar para Santiago logo em seguida, para poder defender a Universidad de Chile uma última vez, na quinta-feira, contra o São Paulo, pela Libertadores.