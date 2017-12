Palmeiras empresta goleiro ao Mirassol até o fim do Campeonato Paulista

O Palmeiras vai concluir nos próximos dias o empréstimo do goleiro Vágner ao Mirassol, em contrato de curta duração, somente até o fim do Campeonato Paulista. Após vir ao clube no ano passado para ser o substituto de Fernando Prass, o jogador perdeu espaço e a preferência no elenco para outros três colegas de posição.

Vágner foi campeão paulista pelo Ituano, em 2014, e fez um bom Brasileiro no ano seguinte pelo Avaí. A campanha chamou a atenção do Palmeiras, que o recrutou no começo de 2016 para ser a segunda opção no gol. A chance dele veio com a ida do titular, Prass, para defender a seleção brasileira durante os Jogos Olímpicos do Rio. O dono da posição se apresentou na Granja Comary, até ser cortado por uma lesão no cotovelo que o tirou do restante da temporada.

O reserva, então, ganhou chances para atuar em partidas do Campeonato Brasileiro, mas não agradou ao técnico Cuca nas três oportunidades que teve para atuar. Falhas em partidas contra Botafogo e Chapecoense fizeram o treinador apostar na terceira opção, Jailson. O jogador ganhou chances, se destacou na campanha do título e nem mesmo quando ficou fora por suspensão, a chance foi para Vágner.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Contra o Santos, na Vila Belmiro, Cuca optou por Vinícius Silvestre, revelado nas categorias de base do clube e mantido no elenco atual. O jogador é a terceira opção para goleiro, pois com a volta de Prass, titular, Jailson retomou o posto de segundo goleiro e levou a diretoria a procurar clube para Vagner atuar.