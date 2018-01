Palmeiras empresta lateral Matheus Müller para o São Bento

O garoto chegou a fazer parte da seleção brasileira sub-20, mas perdeu espaço depois de ficar todo o segundo semestre do ano passado machucado. Por conta da lesão no pé, Matheus Müller foi ficando de lado no elenco alviverde e perdeu espaço para o também garoto Victor Luis. No começo deste ano, foi emprestado ao Atlético-GO.

Com as chegadas de João Paulo e Zé Roberto, sequer foi inscrito no Paulistão 2015. Jogou o Campeonato Goiano pelo Atlético-GO e, depois, a Série D pelo Remo. Com 20 anos recém-completados, vai tentar mostrar serviço no São Bento. Seus companheiros na base, Caio Mancha e Chico, ambos atacantes, já foram emprestados ao Rio Claro.