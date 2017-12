Palmeiras empresta lateral Weldinho para o Brasil de Pelotas

O Palmeiras acertou o empréstimo do lateral-direito Weldinho para o Brasil de Pelotas, time que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O jogador, que tem contrato com o time alviverde até o fim da temporada, defenderá o clube gaúcho até o fim do ano.

Weldinho tem 25 anos e iniciou a carreira no Paulista de Jundiaí, onde apareceu com destaque, mas sua carreira não deslanchou como se esperava. Ele foi para o Corinthians e depois ao Palmeiras, mas em momento algum conseguiu ter uma boa sequência de jogos.

Sem espaço no Palmeiras, foi emprestado ao Sporting, de Portugal, e ao Oeste de Itápolis. No clube português, conseguiu apenas ter algumas oportunidades no time B. No Oeste, também teve poucas chances de atuar.

O Juventude, de Caxias do Sul, também tentou contratá-lo, mas as negociações não foram adiante. Como seu contrato com o Palmeiras se encerra no fim do ano, mesmo prazo do empréstimo ao Brasil de Pelotas, o lateral não deve mais defender a equipe paulista.