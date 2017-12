Palmeiras empresta Mazinho e continua a reduzir o elenco

O Palmeiras renovou por mais um ano o empréstimo do atacante Mazinho ao Oeste, de Itápolis. Com essa negociação, a diretoria deu novo passo para reduzir o elenco, que com a virada de ano havia recebido o retorno de 16 novos atletas. Esse grupo era de atletas que passaram a última temporada cedidos temporariamente para outras equipes.

Também para o Oeste foi emprestado o goleiro Fábio, que integrou o elenco em 2015. Outras atletas que seguiram caminho semelhante foram os volantes Amaral e Renato (Ponte Preta), o zagueiro Bruno Oliveira (Vila Nova), o meia Juninho (Audax) e os atacante Vinícius (Coritiba) e Leandro (Coritiba).

A diretoria já trouxe sete reforços para a próxima temporada e por conta dessa quantidade, novos empréstimos devem ser concretizados. Pelo menos oito atletas que estão à disposição do técnico Marcelo Oliveira têm destino incerto. São os casos do zagueiro Wellington, o lateral-direito Weldinho, os meias, Diego Souza, Felipe Menezes e Patrick Vieira, fora os atacantes Rodolfo e Maikon Leite.