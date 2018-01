Palmeiras encaminha acerto com atacante Erik, do Goiás

O Palmeiras encaminha a contratação de seu sexto reforço para a próxima temporada. O clube acertou com o Goiás e ajusta os últimos detalhes para contratar o atacante Erik, destaque da equipe goiana na temporada. O jogador, de 21 anos, deve assinar contrato válido por cinco temporadas e o anúncio do acerto pode ocorrer ainda nesta quarta-feira.

Pela negociação, o Palmeiras vai pagar ao Goiás 3 milhões de euros (R$ 13 milhões) por 60% dos seus direitos econômicos. O jogador, eleito revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, tinha contrato com a equipe goiana por mais três anos, mas com a queda do time para a Série B, a diretoria e o atacante entenderam que a saída seria benéfica para os dois lados. Erik ficou muito próximo de um acerto com o Fenerbahçe, da Turquia, no meio do ano.

Um fato curioso é que Erik é agenciado pelo empresário Eduardo Uram, que negociou recentemente outros três jogadores com o Palmeiras, casos do goleiro Vagner, do zagueiro Roger Carvalho e do volante Rodrigo. Além deles, o clube já acertou também as contratações do zagueiro Edu Dracena e do meia Régis. Ainda nesta quarta, o meia Moisés e o volante Jean também podem assinar com o clube.

Além de Erik, o Palmeiras chegou a negociar com Bruno Henrique, também do Goiás, mas as conversas não evoluíram. A diretoria ainda está atrás de pelo menos mais um reforço para o setor defensivo.