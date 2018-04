Palmeiras encaminha acerto com dois do América-MG

O Palmeiras continua reforçando a equipe para a próxima temporada com jogadores apostas, enquanto procura no mercado por grandes nomes. Depois do volante Amaral e do lateral-direito Lucas, o clube acerta os últimos detalhes para anunciar a contratação do zagueiro Vitor Hugo e do volante Andrei Girotto, ambos do América-MG.

A situação mais definida é de Vitor Hugo. O jogador de 23 anos já assinou um documento onde se compromete a assinar contrato com o Palmeiras válido por um ano, após retornar das férias, algo que ocorrerá dia 22 de dezembro. Além do América-MG, o jogador teve passagens pelo Ituano, Sport e Santo André e chega por indicação de Alexandre Mattos, novo diretor executivo do Palmeiras e que conhece bem o futebol mineiro, já que trabalha ainda no Cruzeiro e anteriormente estava no América.

Já Andrei Girotto, de 22 anos, é considerado uma aposta e chega para reforçar um setor carente, que atualmente conta apenas com Renato, Bruninho e Amaral. Marcelo Oliveira e Washington têm contrato até o fim do ano e ainda não sabem se irão renovar contrato. O volante acerta os últimos detalhes e pode assinar contrato até o fim da semana.

A diretoria ainda negociação também com o meia Vinicius, do Náutico, e com o meia Thiago Mendes, do Goiás. Neste caso, a concorrência com o São Paulo pode ser um problema, mas a confiança em vencer a disputa com o rival é grande no clube. Paralelamente, o time estuda a contratação de alguns nomes de peso. Do Fluminense, o Alviverde está de olho em Fred, Conca e Rafael Sobis, mas sem muita empolgação. Sobis, o mais barato, pede R$ 500 mil mensais para assinar contrato. O clube analisa o mercado do exterior, principalmente os jogadores sul-americanos que estão em baixa no mercado europeu.