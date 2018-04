Palmeiras encaminha acerto com volante Bruninho da Portuguesa

SÃO PAULO - Depois do atacante Diogo, outro jogador da Portuguesa pode chegar para reforçar o elenco do Palmeiras na temporada. Trata-se do volante Bruninho, que está próximo de assinar um pré-contrato com o time alviverde, que contaria com o atleta sem custos.

O contrato de Bruninho com a Portuguesa vai até maio, quando termina o Campeonato Paulista. O jogador de 22 anos e revelado pelo clube está insatisfeito com o atraso de salários e a situação do time luso, por isso recusou negociar uma renovação de contrato e optou defender o time alviverde.

O Palmeiras não tem pressa para o acerto, já que atualmente conta com cinco opções para a posição, casos de Eguren, França, Wesley, Marcelo Oliveira e Renato.

O técnico Guto Ferreira, da Portuguesa, resolveu dar mais espaço à Bruninho nesta temporada, já que muitos jogadores deixaram o clube. Do time base do ano passado, apenas o zagueiro Valdomiro continuou. Na partida contra o Corinthians, na primeira rodada do Campeonato Paulista, o volante entrou no segundo tempo da partida.

Com a contratação de Bruninho, o Palmeiras chega ao seu oitavo reforço. Os zagueiros Lúcio e Victorino, o lateral-esquerdo William Matheus, o volante França, o meia Marquinhos Gabriel e os atacantes Rodolfo e Diogo são as outras caras novas no elenco. E o clube ainda acerta os últimos detalhes para anunciar o meia Bruno César ainda essa semana.