Palmeiras encaminha compra de trio de destaques das categorias de base

O Palmeiras está em trâmites finais para anunciar a compra de três jogadores das categorias de base do clube. O volante Gabriel Furtado, o meia José Aldo e o atacante Yan, todos do elenco sub-20, terão as negociações concluídas nos próximos dias, após se destacarem durante o período em que estavam emprestados por outras equipes. A diretoria alviverde decidiu exercer as opções de compra previstas em contrato.

+ Roger Machado participa de treino físico com o time

+ Palmeiras paga R$ 189 mil por dívida com Valdivia

Dos três, o volante Gabriel Furtado já teve, inclusive, chance de atuar no time profissional. O jogador de 18 anos pertence ao Paraná e no ano passado atuou durante 45 minutos da partida com a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. Durante a disputa da Copa São Paulo, o jogador chamou a atenção por comemorar um gol sobre o Taubaté engatinhando, em uma referência ao apelido de Pitbull.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atacante Yan é outro com acordo perto de ser finalizado. O jogador chegou ao clube em janeiro do ano passado por empréstimo, em uma contrapartida com o Vitória pela ida do meia Cleiton Xavier. A indicação dele veio pelo coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, que conhecia o atleta desde os tempos de Vitória, onde trabalhou anteriormente.

O meia José Aldo pertence ao Guarani de Palhoça-SC. Filho do ex-jogador Aldo, que foi meio-campista e teve passagem pelo Sport, o jogador deve ter 50% dos direitos econômicos comprados pelo Palmeiras. Assim como nas negociações por Gabriel Furtado e Yan, o acordo pelo meia deve ser concluído em breve.