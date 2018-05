Palmeiras encaminha venda de Tchê Tchê para o futebol ucraniano

A janela de transferências do futebol europeu deve chegar nas próximas semanas com a saída de um jogador do Palmeiras. O meia Tchê Tchê tem proposta do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e aguarda detalhes contratuais, exames médicos para finalizar o acerto, que deve render ao clube alviverde cerca de R$ 20 milhões (4,8 milhões de euros) pela venda dos 100% dos direitos econômicos.

O jogador está no clube desde maio de 2016, quando se destacou pelo Osasco Audax no Campeonato Paulista e se transferiu sem custos ao Palmeiras. Tchê Tchê se transformou em titular da equipe campeã brasileira no mesmo ano, mas nesta temporada perdeu espaço e atualmente é reserva. Bruno Henrique é quem desempenha o seu papel no time do técnico Roger Machado.

O clube ucraniano havia feito ao Palmeiras uma proposta inicialmente de cerca de R$ 13 milhões, recusada em um primeiro momento pela diretoria. O Dínamo aumentou a oferta e chegou perto dos 5 milhões de euros pedidos pela diretoria alviverde. A tendência é o jogador não ser utilizado pelo time enquanto negocia a possível ida ao futebol europeu.

Tchê Tchê tem 25 anos e 112 partidas pelo Palmeiras, com cinco gols marcados. Nesta temporada foram 18 atuações até agora, com nenhum gol.