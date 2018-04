Palmeiras encara o ASA e busca a 2ª vitória na Série B

O time alagoano surpreendeu e eliminou o Palmeiras, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, na primeira rodada da Copa do Brasil de 2002. Naquele ano, a equipe alviverde ainda caiu para a Série B pela primeira vez. O momento é diferente e a expectativa também.

O Palmeiras tem o primeiro desafio como visitante e terá de saber lidar com o clima de decisão que terá nos 19 jogos fora de seus domínios. Como é a maior estrela da competição, os adversários farão de tudo para aparecer em cima dele, principalmente quando estiver em casa.

Taticamente, o técnico Gilson Kleina não vai fugir do que havia proposto no início do campeonato e vai insistir no esquema ofensivo com três atacantes. A diferença é que o treinador não poderá contar com Vinícius, que se recupera de dores na panturrilha direita e nem viajou. Em seu lugar, Ronny é o mais cotado. Serginho e Maikon Leite são outras opções. O zagueiro Maurício Ramos, que estava com dores nas costas, deve ir para o jogo.

O desafio de Gilson Kleina vai ser conseguir fazer o time acertar o pé. Nesta segunda, no único trabalho feito em Alagoas, o treino foi de finalizações para quase todo o grupo. Apenas os zagueiros treinaram bola aérea. "Precisamos só melhorar nas finalizações. Tenho certeza de que quem entrar no lugar do Vinícius vai corresponder. Temos de ter unidade, manter um jogo coeso e voltar para São Paulo com um resultado positivo", alertou o treinador.

Mas o Palmeiras terá uma importante mudança tática em comparação ao jogo diante dos goianos. O Atlético era uma equipe muito mais forte na marcação e reforçou este ponto por jogar em casa. Já o ASA tende a sair mais para o jogo e conta com meias e atacantes mais rápidos, o que obriga o treinador a ter atenção redobrada com a marcação.

Azar de Márcio Araújo e Charles, que tiveram mais liberdade para chegar ao ataque na rodada passada e nesta terça ficarão mais preocupados com a marcação. Assim, Tiago Real fica responsável pela criação e desta vez - pelo menos na teoria - terá mais a companhia dos atacantes para organizar o jogo, principalmente se o escolhido for Ronny e Serginho, que possuem características também de meias.