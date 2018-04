Palmeiras encara o Atlético-MG e inicia busca do sonho

Desde o início do ano, jogadores, comissão técnica e diretoria do Palmeiras avisam que o time está sendo montado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Enfim, o time estreia na competição e dá o pontapé inicial no objetivo maior da temporada, que é fazer bonito e até sonhar com título nacional. Para isso, nada melhor que estrear com uma vitória diante dos reservas do Atlético-MG, neste sábado, às 18h30, no Allianz Parque.

As perspectivas são as melhores possíveis. O vice-campeonato estadual acabou sendo até surpreendente, pela revolução que passou o clube em pouco menos de cinco meses. Chegaram 21 jogadores e alguns deles foram destaques no Brasileiro do ano passado.

Egídio, no Cruzeiro, foi eleito o melhor lateral-esquerdo pela CBF e Zé Roberto, no Grêmio, pela revista Placar. Gabriel, no Botafogo, foi o jogador que mais desarmes fez. Dudu, no Grêmio, se destacou como o atleta que mais deu dribles e Robinho, no Coritiba, apareceu entre os primeiros em assistências e passes.

Com esses reforços e aos poucos, o time começa a ter um perfil. O técnico Oswaldo de Oliveira admite que ainda não vê a equipe totalmente pronta, mas próxima disso. “Continuamos em formação e hoje inicia um novo estágio. Todos já têm uma leitura e compreensão e o nível do Brasileiro provoca amadurecimento na equipe”, comentou.

Algo que certamente também fará o Palmeiras se tornar ainda mais forte é a sua nova arena. A equipe vem de oito vitórias consecutivas em sua casa e o apoio da torcida se torna uma força extra. Até o começo da noite de ontem, haviam vendidos 20 mil ingressos para a partida, ou seja, a expectativa é de, mais uma vez, casa cheia.

Oswaldo não poderá contar com o atacante Leandro Pereira e o zagueiro Jackson, que estão com dores musculares, Cristaldo tem uma inflamação no pé e Cleiton Xavier se recupera de edema na coxa direita. Mesmo com esses desfalques, o treinador vai manter o seu tradicional 4-5-1 com Gabriel Jesus como grande atração.

Será o primeiro jogo do atacante como titular no time principal. Ele iniciou a partida contra o Sampaio Corrêa, quando só reservas atuaram. Na quinta-feira, Oswaldo ficou cerca de 20 minutos fazendo um treino especial com o garoto. O lateral-esquerdo Egídio foi regularizado ontem e fica no banco.

FOCO NA LIBERTADORES

Se o Palmeiras só pensa no jogo de hoje, o mesmo não se pode dizer do Atlético-MG. O goleiro Victor será o único titular. Os demais ficaram em Belo Horizonte se preparando para o confronto com o Inter, quarta-feira, pela Copa Libertadores. No primeiro jogo, deu empate: 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS

Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Valdivia, Dudu e Rafael Marques; Gabriel Jesus

Técnico: Oswaldo de Oliveira

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric, Edcarlos, Tiago e Pedro Botelho; Josué, Eduardo, Cárdenas e Giovanni Augusto; Maicosuel e Jô

Técnico: Levir Culpi

JUIZ: Felipe Gomes da Silva (PR)

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 18h30