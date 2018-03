Palmeiras encara o Coritiba no primeiro duelo do Brasileirão

Dois campeões estaduais em campo. Um favorito ao título, outro que volta à divisão de elite com a pretensão de surpreender. Neste domingo, às 16 horas, em Curitiba, o empolgado Palmeiras visita o Coritiba para dar uma arrancada na competição mais importante do ano. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Resultados e calendário O principal objetivo do clube paulista é a classificação para a Copa Libertadores. Como fracassou na Copa do Brasil, toda a força estará concentrada agora no Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo, no entanto, não quer seus atletas apenas com esse pensamento. "Eu quero ir para a Libertadores ganhando o Brasileiro", avisou o treinador. "Não quero que meus jogadores pensem num quarto lugar". A nova mentalidade alviverde é bem diferente em relação ao ano passado. Durante o Nacional de 2007, os palmeirenses só falavam em conquistar uma das vagas para a competição continental. O título era algo distante, quase inimaginável. A mudança de postura se deu com a chegada de Luxemburgo e com os milhões injetados pela Traffic, que contratou vários reforços para o Palmeiras. Um deles, por sinal, veio justamente do Coritiba: o zagueiro Henrique. "Já joguei lá, é difícil", falou o atleta de 21 anos, referindo-se ao estádio Couto Pereira. Henrique foi um dos destaques do time na conquista do Estadual. Custou R$ 6 milhões à Traffic, que já recebeu proposta de 8 milhões de euros (mais de R$ 21 milhões) dos ucranianos do Shakhtar Donetsk. A empresa de marketing esportivo, porém, preferiu manter o atleta no Palmeiras, pois acredita que pode lucrar mais. O zagueiro gostou. "Meu pensamento é o Palmeiras, pretendo ficar aqui", contou. "No futuro, busco espaço lá fora". Outro reforço contratado pela Traffic, o meia Diego Souza ainda não mostrou todo o futebol que o consagrou no Grêmio. "Aqui é diferente, tenho de marcar um pouco mais e isso dificulta para que eu chegue perto da área", declarou o atleta de 22 anos, que sonha fazer um gol hoje em homenagem a Davi - seu primeiro filho, que nasceu na sexta-feira. "Se conseguir (o gol), vou dedicar para meu filho", avisou o meia. FESTA O estádio Couto Pereira deve estar lotado para receber os dois campeões. E, antes do apito inicial, os times trocarão faixas, na festa programada pela diretoria do Coritiba. O que nem paulistas nem paranaenses querem é ter sua faixa carimbada na tarde deste domingo. Luxemburgo já disse que a diferença no campeonato vai ser realizada nos jogos fora Coritiba Edson Bastos; Maurício, Jéci e Nenê; Pedro Ken, Rodrigo Mancha, Alê, Carlinhos Paraíba e Ricardinho; Keirrison e Michael Técnico: Dorival Júnior Palmeiras Marcos; Élder Granja, Gustavo, Henrique e Leandro; Pierre, Martinez, Diego Souza e Valdivia; Kléber e Alex Mineiro Técnico: Vanderlei Luxemburgo Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Estádio: Couto Pereira (16 horas) Horário: 16 horas Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 Khz TV: Globo e Bandde casa. Então, o Palmeiras quer começar com pé direito. "Esperamos ter boa atuação", declarou o treinador. Alguns palmeirenses acreditam que podem levar vantagem no início do Brasileiro, num momento em que rivais como Internacional, São Paulo e Fluminense estão concentrados em outras competições, como Copa do Brasil e Libertadores. Luxemburgo, porém, não acredita nessa teoria. "São poucas rodadas para buscar vantagem", explicou o comandante. Dos quatro reforços indicados pelo treinador, dois deles já devem compor o banco de reservas - o lateral-direito Fabinho Capixaba e o volante Sandro Silva. Luxemburgo quer um elenco reforçado para buscar seu sexto título brasileiro - é o técnico que mais venceu a competição. Apesar do discurso verdadeiro de que o título é o mais importante, o comandante sabe que um lugar na Libertadores já tem o seu valor. Classificando o time para o torneio continental, Luxemburgo vai atrás de um título que ainda não faz parte de seu currículo. O projeto tem início neste domingo. E não ter a faixa de campeão carimbada já é um ótimo começo.