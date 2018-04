Palmeiras encara o Joinville em busca de pontos perdidos

O Palmeiras entra em campo neste domingo, para encarar o Joinville, fora de casa, se sentindo em dívida e disposto a recuperar os pontos perdidos em casa, no tropeço diante do Atlético-MG, na estreia do Brasileiro. O time catarinense não figura entre os favoritos a grandes feitos na competição e, para piorar, jogará sem a presença da torcida, por isso, a oportunidade de conseguir um resultado positivo para o Alviverde é grande.

A conversa do técnico Oswaldo de Oliveira com os jogadores teve como tema principal, justamente a necessidade de buscar o quanto antes os pontos perdidos. "Precisávamos muito daquela vitória e temos que botar as mãos para o céu, porque conseguimos um ponto. Foi legal, mas os dois pontos farão falta, por isso, vamos ambicionar a vitória", avisou o treinador.

E para conseguir fazer bonito no primeiro jogo fora de casa no Brasileiro, o Palmeiras terá que enfrentar uma situação oposta da que tem vivido. Acostumado a ver sua arena lotada, ele enfrenta o Joinville sem a presença de torcedores, já que o time catarinense foi punido pelo STJD por briga de torcedores ocorrida no ano passado.

Em relação ao time, Oswaldo conta com o retorno de Robinho, que começou no banco contra o Sampaio Corrêa, Leandro Pereira, recuperado de dores musculares e Victor Ramos, poupado diante dos maranhenses. Valdivia, outro que descansou no meio da semana, fica no banco de reservas enquanto Cleiton Xavier e Arouca continuam se recuperando de lesões.

No Joinville, o clube apresentou na terça-feira o volante Renato, que chegou por empréstimo do Palmeiras. Ele não poderá estrear por questões contratuais.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE: Oliveira; Sueliton, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Anselmo, Marcelo Costa, Augusto César e Marcelinho Paraíba; William Henrique e Kempes

Técnico: Hemerson Maria

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Robinho, Zé Roberto, Dudu e Rafael Marques; Leandro Pereira

Técnico: Oswaldo de Oliveira

JUIZ: Wilton Pereira Sampaio (GO)

LOCAL: Arena Joinville, em Joinville

HORÁRIO: 18h30