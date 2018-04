Palmeiras encerra novela e contrata Marquinhos Gabriel

"Está tudo certo. Tivemos hoje (quarta-feira) uma reunião entre o Brunoro (diretor executivo do Palmeiras), um representante do Giuliano Bertolucci (um dos empresários do jogador) e do BMG e ficou tudo definido. Amanhã (quinta-feira) ele já se junta ao grupo", disse outro empresário do atleta, Fernando Otto.

O agente revelou ainda que Marquinhos Gabriel já estava trabalhando no clube. "Desde quinta-feira da semana passada ele treina na Academia de Futebol e ninguém sabe disso. Ele só não vai para Itu agora porque não dá mais tempo, mas amanhã cedo estará com os jogadores", avisou Otto, em referência ao local conde o Palmeiras faz sua pré-temporada.

"Eu fiquei muito ansioso. Desde que a gente está negociando, eu coloquei o Palmeiras como grande prioridade e estava torcendo para que o negócio saísse rapidamente. Quero começar a trabalhar e ajudar o clube o mais rápido possível", falou o jogador, ao site do Palmeiras.

Marquinhos chega ao clube para atuar ao lado e brigar por uma posição no time com outros quatro meias: Mendieta, Mazinho, Felipe Menezes e Valdivia. "É muito gratificante jogar em uma equipe do porte do Palmeiras, com jogadores desse porte, com nível de seleção. Atuar ao lado deles só tem a acrescentar no meu futebol e espero também poder ajudar para que o ano seja muito vitorioso", completou o reforço.